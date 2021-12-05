Заманювали грошима: як "чорні вербувальники" підставляли українських моряків

У Херсоні прикордонники затримали чоловіка, який підозрюється в організації міжнародного каналу торгівлі людьми. Жертви зловмисника – українські моряки, яким той пропонував роботу на туристичних суднах.

За кожного завербованого херсонець отримував по 2 тисячі доларів. Як орудують на території України "чорні вербувальники" та як не потрапити до їхніх тенет – читайте далі.

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"Знаючи про те, що в Україні досить низький рівень заробітку, пропонували через різні оголошення, "сарафанне радіо", що там можна підзаробити грошей", – розповів начальник управління боротьби з транскордонною злочинністю Держприкордонслужби Юрій Ковальчук.

Морякам пропонували перевозити людей на яхті. Однак ті й не думали, що все відбувається незаконно.

Що насправді робили моряки

Українців використовували для переправлення нелегальних мігрантів із Азії до Євросоюзу та Британії. І саме їм було відведено роль "цапа-відбувайла", якщо яхту зупинять правоохоронці. Про це більшість навіть не здогадувалася.

Наші громадяни, прибуваючи в Туреччину, попадали в тенета цих організаторів, в них відбирали документи. Створювали такі умови, що вони були змушені піти на скоєння цих діянь. Юрій Ковальчук Начальник управління боротьби з транскордонною злочинністю Держприкордонслужби

Короткий курс яхтового кермового у Туреччині – і ти вже на судні з нелегалами. А там вже "як пощастить".

Більшості – не пощастило

Станом на сьогодні у країнах Євросоюзу відбувають покарання за такі дії сотні українців. Терміни ув'язнення – астрономічні.

"Понад 500 осіб перебувають. Терміни перебування досить жорсткі. Доходить до 25 років позбавлення волі. Тільки тоді ці громадяни розуміють, в яку халепу вони попали", – зауважив Ковальчук.

Чим заманювали моряків

Херсонський вербувальник – далеко не єдиний затриманий учасник транскордонного угруповання. Кілька років тому прикордонники викрили, яка "полювала" на українських моряків і незаконно переправляла їх до Туреччини через окупований Крим.

За інформацією Ковальчука, часто заманювали тим, що не потрібно ніяких витрат з сімейного бюджету.

"Все це забезпечувалося організаторами: оформлення документів, квитки… Всі ці умови по навчанню надавалися вже за кордоном, коли вони прибували. У такий спосіб ситуація створює боргову кабалу для людини", – пояснив Ковальчук.



Херсонського вербувальника затримали / Фото Держприкордонслужби

Правоохоронці запевнили, що "чорні вербувальники" – лише місцева ланка транскордонних злочинних угруповань, що займаються переправленням до Європи нелегальних мігрантів. Верхівка мафії орудує за кордоном і для української Феміди – практично недосяжна.

Тож кожному, хто збирається пристати на привабливу пропозицію, варто знати, що ці факти є серйозною підставою для підозри:

відсутність офіційного контракту;

безкоштовні проїзд та навчання;

значні авансові виплати.

Вас можуть використати у злочинних схемах. Перспективи провести решту життя у закордонній в'язниці – цілком реальні.

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