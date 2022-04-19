Замаскувалися гілками й думали врятуватися: ЗСУ показали яскраве відео, як нищать окупантів

Українські герої продовжують знищення російських окупантів. Вороги намагаються ховатися від ЗСУ, але ці спроби зазнають невдач.

Кожного дня ЗСУ завдають росіянам нових втрат. Окупанти роблять спроби уникнути зустрічі із нашими захисниками, але українські воїни знаходять ворога усюди.

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Ліквідація ворога

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького показали відео ефектного удару по позиції росіян. Окупанти намагалися сховати свою техніку поміж дерев, але їхні намагання були марними: наші захисники їх знайшли та знищили.

Відео ліквідації позиції окупантів:

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