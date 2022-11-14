Іноземець, засуджений у Москві, загинув на війні: його батьківщина вимагає пояснень

Росія зазнає чималих втрат на війні проти України. Російський диктатор навіть оголосив "часткову мобілізацію", а держдума Росії ухвалила поправки до законодавства, які дозволяють мобілізовувати окремих засуджених громадян.

Замбія вимагає пояснень через загибель свого засудженого на війні

Втім, це не поширюється на іноземних резидентів. Так, Замбія попросила Росію пояснити, як так сталося, що їхній громадянин, який відбував тюремний термін у Москві, загинув на війні проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Замбії Стенлі Какубо.

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За словами очільника МЗС, Натан Ньіренда навчався у Москві, але у 2020 році його засудили до 9,5 років позбавлення волі.

Уряд Замбії звернувся до влади Росії з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбуває покарання в Москві, міг бути завербований для участі у бойових діях в Україні,

– заявив міністр.

Замбія тепер з'ясовує, як саме їх громадянин потрапив на війну в Україну, де загинув 22 вересня. Дипломатів проінформували про смерть лише 9 листопада.

Здається, назріває новий міжнародний скандал, і куди ж без участі Росії.

Втрати ворога станом на 14 листопада

"Мобіки" прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 14 листопада вже знищили 81 370 загарбників, лише за минулу добу – 510 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:

танків – 2848 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин – 5748 (+6) одиниць,

артилерійських систем – 1839 (+2) одиниць,

РСЗВ – 393 одиниці,

засоби ППО – 206 одиниць,

літаків – 278 одиниць,

гелікоптерів – 261 одиницю,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2) одиниць,

крилаті ракети – 399 одиниць,

кораблі та катери – 16 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) одиниць,

спеціальна техніка – 160 одиниць.

Водночас, як зазначили у відомстві, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.

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