Буде 20 указів: у МЗС розповіли про заміну послів і сказали, коли будуть відомі деталі

Президент Зеленський готує приблизно 20 указів про звільнення та призначення послів України. Термін їхнього середнього перебування на посаді – близько 4 років.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

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Коли стануть відомі деталі щодо заміни послів?

У МЗС зауважили, що з обережністю коментують подібні кадрові питання.

Деякі з них з огляду на важливість країн виходять в публічну площину. Так як, наприклад, з послом України в США Оксаною Маркаровою, з її потенційною заміною. Уже це і міністр підтвердив, і президент прокоментував вчора,

– сказав Георгій Тихий.

Він додав, що це "звичний термін ротації в системі". Йдеться приблизно про 4 роки перебування на посаді. Якраз цей термін наразі закінчується в Оксани Маркарової.

Тихий зауважив, що це "цілком природна логічна історія", що готується їй заміна.

"Одну з кандидатур президент вчора називав. Дипломатично заміна посла – це завжди довгий процес, бо новий посол – це агреман", – зауважив речник МЗС.

Він розповів, що очікується доволі тривалий процес, який може тривати навіть місяць: запит іноземній стороні на прийом кандидатури, відповідь на агреман (попередня згода уряду однієї держави на прийняття певної особи як глави диппредставництва іншої), проходження всіх процедур.

Тому ми розуміємо суспільну увагу до цього, але також розуміємо, що є певні дипломатичні процедури, які тривають. Міністр казав, що буде близько 20 указів президента. Указ може бути про звільнення, може бути про призначення, тобто йдеться про загалом близько 20 рішень про повернення, направлення людей послами,

– наголосив речник МЗС.

Він розповів, що більшість указів стануть відомими під час наради послів, яка пройде 21 липня у Києві. Туди з'їдуться усі керівники закордонно-дипломатичних установ.