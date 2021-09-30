Заміна є: політологи та правники оцінили шум навколо відставки Разумкова

Останнім часом не вщухають розмову навколо можливої відставки голови парламенту Дмитра Разумкова. Та і стосунки між спікером і партією "Слуга народу" стають дедалі складнішими. Ми розпитали експертів про те, чи варто очікувати відставки Разумкова, кому це потрібно та хто може стати новим спікером.

Чи варто чекати відставки Разумкова

Політолог Володимир Фесенко каже, що за останній тиждень проявилося пряме публічне протистояння між Разумковим і його колишньою партією, стало очевидно, що криза у стосунках назріла і зараз виник рубікон: або Разумков залишається членом президентської команди й не буде створювати перешкод, або партія буде розв'язувати питання про його заміну.

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Зараз визначальними будуть дві події: підпише чи ні Разумков ухвалений закон про олігархів та зустріч у Трускавці, де будуть вирішувати усі кадрові питання.

На зустрічі, яка буде у Трускавці скоріше за все будуть ухвалювати рішення по усім кадровим питанням. Можливо буде зустріч Разумкова з президентом чи фракцією. Але тут у першу чергу потрібно визначатися самому Дмитру Олександровичу: або він діє за правилами командної гри й залишається у команді президента, або президентська команда замінить його на іншу людину,

– каже Фесенко.

Ярослав Сербін, адвокат, заступник голови Комітету з кримінального та кримінально-процесуального права Асоціації правників України, додав, що кульмінацією незадоволення роботою Разумкова з боку влади стало направлення президентського проєкту Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" до Венеціанської комісії (Європейська комісія за демократію через право), яка надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.

Такі дії спікера могли відтермінувати ухвалення цього закону на декілька місяців. Це не перший випадок, коли Разумков не підтримує ініціативи президента. Зокрема, він не підтримав голосування за санкції РНБО проти Віктора Медведчука і його телеканалів, голосування за земельну реформу.

За час перебування на посаді Разумков продемонстрував, що не готовий сприяти ухваленню Законів з порушенням регламенту Верховної Ради та підтримувати ініціативи, які можуть порушувати права громадян. Дії спікера не завжди узгоджувалися з ініціативами влади, а тому виключати, що його відставка потрібна для того, аби призначити на його посаду більш лояльного кандидата, не слід. Ярослав Сербін адвокат, заступник голови Комітету з кримінального та кримінально-процесуального права Асоціації правників України

Віктор Таран, політичний експерт, засновник Центру "Ейдос", говорить, що у близькому оточенні Зеленського питання відставки Разумкову не назріло, а перезріло. Вони давно мріють прибрати незалежного спікера, замінивши його на "болванчика," який сліпо виконуватиме усі побажання Банкової, навіть якщо ці побажання розходитимуться із законами та Конституцією.

Зараз країна входить у період коли Зеленський готується до старту своєї передвиборчої кампанії. І в його розумінні парламент має зробити більше ніж все, аби він переобрався. Навіть якщо доведеться ламати закон і країну через коліно. Разумков точно на це не піде. На відміну від інших людей з оточення Зеленського,

– каже Таран.

Відставка Разумкова негативно вплине на український парламент / Фото з фейсбуку Дмитра Разумкова

До чого призведе відставка Разумкова

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, каже, що крім політичних розбіжностей, Разумков демонструє свої амбіції й готовність розпочати власний політичний проєкт, який може скласти конкуренцію Слугам народу. А після зняття Разумкова його вже ніщо не буде стримати від реалізації власного політичного проєкту.

Зняття спікера, який користується повагою депутатів, негативно позначиться на рейтингу "Слуг народу". Для відставки Разумкова поки що немає голосів в Раді. Не лише депутати опозиційних фракцій виступають проти відставки Разумкова, частина слуг народу також її не підтримує. Офіс Президента посилює тиск на Разумкова, примушуючи його самого піти у відставку. Такий розвиток подій найбільше б влаштував Банкову,

– зазначив Хмелевський.

Політолог Максим Джигун каже, відставка Разумкова буде втратою не стільки для слуг народу, скільки для українського парламентаризму, оскільки, якщо прослідкувати за діяльністю наших голів парламенту протягом останніх трьох-чотирьох скликань, можна побачити що це була креатура провладних партій, яка качала свій порядок денний і закривала очі на регламент та прописані правила.

А Разумков на відміну від них є більш об’єктивним і не може вважатися спікером однієї партії. Судячи з тих коментарів, які дають представники різних політичних сил, вони вважають його однаково своїм, як і представники слуг народу. Це дуже непокоїть Банкову і президента Максим Джигун Політолог

Він додав, що далі розклад дій може бути наступним: Разумкова будуть блокувати для того, аби він обмежив свій медійний і політичний вплив. А другий варіант – його знімуть з посади частково голосами "слуг", але всі слуги народу голосувати не будуть, як і представники інших політичних сил.

У разі, якщо його знімуть з посади, він може мобілізуватися і виходити у більш критичну площину до влади. Це набуватиме більш радикальних рис, а ми перейдемо до фази активної війни між Разумковим та партією. Подейкують, що він може об’єднуватися з Гройсманом та Яценюком, щоб йти на наступні вибори. І також він буде вибудовувати власний політичний проєкт із частини лояльних до себе слуг народу та представників партії "Голос",

– зазначив Джигун.

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Що каже Разумков

Сам голова парламенту йти з посади не збирається і каже, що таке рішення мають ухвалити парламентарі, про це спікер розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

Я буду працювати головою Верховної Ради до того часу, як вона мені доручить. Якщо вирішать мене звільнити колеги, то це не є проблемою. Свою роботу виконуватиму максимально ефективно та стоятиму на стражі закону, –

зазначив Разумков.

Щодо своєї кар'єри після ймовірної відставки, то Разумков каже, що працюватиме у сесійній залі нардепом.

У разі відставки Дмитро Разумков планує продовжити працювати нардепом / Фото з фейсбуку Дмитра Разумкова

Хто може замінити Разумкова

Володимир Фесенко говорить, що заміною Разумкова може стати Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради

Заміна є – це Стефанчук. Він діє за правилами командної гри, просуває президентські ініціативи у Верховній Раді. До того ж він перший заступник спікера, має досвід та пройшов певний політичний іспит під час ухвалення законопроєкту про олігархів Володимир Фесенко Політолог

Віктор Таран додав, що це може бути й інше людина, яка ситуативно зможе довести Зеленському свою відданість.

Максим Джигун каже, що зараз роблять ставку на Стефанчука, він зараз активно з’являється на ток-шоу, комунікує у лояльному тоні до президента та правлячої партії.

Від цього парламент втратить. Стефанчук не має того досвіду та здатності балансувати і дотримуватися букви закону, регламенту. Він не є тим лідером, якого хотіло б бачити українське суспільство та парламентаризм,

– додав Джигун.

Яка процедура заміни спікера

Ярослав Сербін, каже, що Процедура відкликання Голови Верховної Ради України передбачена Законом України "Про Регламент Верховної Ради України".

Голова Верховної Ради України може бути в будь-який час відкликаний з посади у трьох випадках:

на прохання самого Голови Верховної ради;

у зв'язку з незадовільною його роботою на цій посаді;

інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків.

Сам Дмитро Разумков неодноразово заявляв, що за власним бажанням у відставку не збирається, а тому вона можлива лише за ініціативи народних депутатів. Пропозиція про відкликання Верховною Радою Голови ВРУ з посади можлива за наявності не менше 150 підписів народних депутатів,

– говорить Сербін.

Після цього, питання про відкликання включається до порядку денного сесії Верховної Ради. Рішення про включення до порядку денного ухвалюється на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису парламенту в поточному році.

Голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису ВРУ. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніше, ніж за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні.

Питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади не потребує підготовки в комітетах. Після цього відбувається голосування, відставка можлива лише при наявності 226 голосів "ЗА",

– пояснив адвокат.