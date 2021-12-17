Замінила Железняка: Устінова стала главою фракції "Голос" у Раді

Олександру Устінову вибрали головою парламентської фракції "Голос". На цій посаді вона замінила Ярослава Железняка.

Про це повідомив перший віцеспікер Олександр Корнієнко на позачерговому засіданні 17 грудня.

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Відповідно до статті 60 закону "Про регламент Верховної ради" оголошую про обрання Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції "Голос". Заступником голови обрано Клименко Юлію Леонідівну,

– сказав нардеп.

Очільниця партії Кіра Рудик підійшла до президії під час відповідного оголошення з метою поставити Олександру Корнієнку запитання. Водночас перший віцеспікер сказав, що поговорить із нею після закриття позачергового засідання.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк опісля, під час брифінгу спікера Руслана Стефанчука, заявив, що його заміна на посаді глави фракції "Голос" – це кримінальний злочин.

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