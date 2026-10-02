Заміновано аеропорт в Кишиневі: людей не випускають з літаків, з приміщення всіх евакуювали

У Міжнародному аеропорту Кишинева імені Еуджена Доги 2 жовтня оголосили тривогу через повідомлення про замінування. Пасажирів та персонал евакуювали з будівлі, а процедуру реєстрації на рейси тимчасово призупинили.

Як повідомила Прикордонна поліція Молдови, на місце події негайно направили спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ для проведення необхідних перевірок території та приміщень комплексу. Що відомо про замінування У зв'язку з загрозою можливі оперативні зміни та затримки в розкладі авіарейсів. Правоохоронці закликали пасажирів, які мають заплановані вильоти, відстежувати поточний статус за допомогою онлайн-табло аеропорту. Прикордонна поліція закликає громадян зберігати спокій та дотримуватися інструкцій працівників екстрених служб під час перевірочних заходів. Аеропорт в Кишиневі евакуювали: дивіться відео Нагадаємо, що кілька днів тому, 30 вересня, у Молдові був нічний приліт БпЛА . Безпілотник впав та вибухнув поблизу міста Бендери. Окрім того, уже ввечері в районі Орхей неподалік автошляху між населеними пунктами Іванча та Бренешть теж, попередньо, вибухнув безпілотник