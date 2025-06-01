Заміняють підбиті на цілі: Росія намагається применшити масштаби втрат стратегічної авіації

Після атаки СБУ на стратегічну авіацію країни-агресорки, росіяни намагаються приховати масштаби втрат. Замість знищених літаків на аеродромах виставляють неушкоджені аналоги.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.

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Як росіяни намагаються применшити втрати авіації

Після успішної операції СБУ "Павутина", коли було уражено 41 російський літак, росіяни всіляко намагаються масштаби втраченої стратегічної авіації.

Як повідомляють наші джерела в СБУ, замість спаленої техніки росіяни завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, щоб на супутникових знімках не було видно уражених бортів.

Крім того, OSINT-аналітики 2 червня зафіксували на супутникових знімках обгорівший літак Ту-95 на одному з уражених аеродромів. Однак на знімках за червня на його місці стоїть вже цілий літак.

Росіяни намагаються применшити масштаби втрат: дивіться відео

"Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним", – зазначають OSINT-аналітики.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, атаки на російські аеродроми могло і не бути. Однак за умови, що Росія погодилася б на припинення вогню.