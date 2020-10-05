Без права на імпровізацію: Кравчук розповів, якою має бути заміна Фокіна в ТКГ
Леонід Кравчук назвав критерії до кандидатів на посаду свого першого заступника в ТКГ. Людина, що замінить Вітольда Фокіна у складі української делегації має бути глибоко занурена в ситуацію.
Про це Кравчук розповів в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.
Раніше Ми не звинувачували його ні в чому, – Кравчук про звільнення скандального Фокіна з ТКГ
На що Кравчук звертатиме увагу при виборі кандидата:
- На політичну позицію;
- На професіоналізм;
- Людина має бути глибоко занурена у ситуацію;
- Кандидат не повинен імпровізувати.
Щоб це не була людина, яка імпровізує. Щоб вона дуже серйозно занурювалася в ситуацію, знала цю ситуацію і не поспішала з висновками або оцінками,
– сказав Кравчук.
Глава української делегації в ТКГ додав, що зараз в країні все сприймається дуже гостро.
"Смерть – це найстрашніше, що можна уявити. І люди реагують на це дуже гостро. Тому ми будемо дивитися з усіх сторін", – додав Кравчук.
Чому Фокіна взагалі звільнили:
- Вітольд Фокін 29 вересня заявив, що поки нібито не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.
- Це була не перша одіозна заява політика про українсько-російську війну. Раніше він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.
- Також Фокін розповідав, що необхідно виконати умову Росії про вибори на окупованих територіях.
- Суспільство дуже гостро відреагувало на такі заяви Фокіна. У Раді ж виступили з вимогою до президента усунути його зі складу української делегації в ТКГ. Відтак, 30 вересня Фокіна звільнили з посади першого заступника Леоніда Кравчука в ТКГ по Донбасу.