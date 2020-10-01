Леонід Кравчук заявив, що позиції Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі раніше ніхто не знав. Фокін тривалий час не був в інформаційно-політичному просторі.

Свою скандальну заяву про те, що він не бачить доказів російсько-української війни, Фокін нібито міг зробити на емоціях. Про це глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів в інтерв'ю ТСН.

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Знали чи не знали, що така позиція Вітольда Павловича? Ну а хто її міг знати, якщо він ніде не брав участі у таких політичних дебатах, ви його що бачили десь на телешоу до цього,

– заявив Кравчук.

Він також назвав Фокіна "досвідченою і добросовісною" людиною, але зазначив, що розуміє, чому його висловлювання викликали обурення.

Реакція ТКГ на слова Фокіна

За словами Кравчука, радикальних пропозицій щодо долі Фокіна від колег в ТКГ не було. Однак йому вказали на необхідність визначитися зі своєю позицією та подальшими діями на посаді глави делегації ТКГ.

"Ми не звинувачували ні в чому Вітольда Павловича, а просто сказали, що ситуація склалася така, що він має сам визначитися зі своєю позицією, як бути далі", – розповів Кравчук.

Кравчук наголосив, що особисто розмовляв з Фокіним після інциденту, адже не хотів, щоб "ситуація, яка склалася, була неточною". Також Кравчук наголосив, що з Фокіним розмовляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Однак деталі їхньої розмови невідомі.

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Кравчук про заміну Фокіна

Питання заміни Фокіна наразі не обговорювали. Кравчук заявив, що за потреби готовий взяти активну участь у майбутньому призначенні, однак не впевнений, що це потрібно робити зараз.

За словами Кравчука, головним завданням Фокіна було налагодити діалог між людьми, які живуть на підконтрольних Україні територіях, та людьми, які живуть на непідконтрольних територіях.

І встановити між ними контакт і дискусії, і шукати, як краще вирішити основне питання – миру. Ну, поки що нам це не вдалося. І я не думаю, що це так просто і так легко зробити, як би цього хотілося,

– розповів Кравчук.

Що Фокін сказав про війну на Донбасі