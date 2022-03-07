Домовлятися з російськими окупантами вкрай важко. Ворог просто не ммає уявлення про те, що свого слова треба дотримуватися.

Попри домовленість з купантами про утворення гуманітарних коридорів ворог здійнив обстріли мирних мешканців та дав їм покинути зону бойових дій. Такого цинізму ніхто не очікував навіть від російської армії.

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"Просто пропаганда, жодного гуманітарного сенсу"

Президент України Володимир Зеленський відзначив підлість окупантів. Вони затіюють усе лише для картинки власним пропагандистським телеканалам.

Була домовленість про гуманітарні коридори. Замість неї спрацювали російські танки. Російські "Гради". Російські міни. При цьому вони роблять так, щоб відкрився невеличкий коридор на окуповану територію. Прямо до них на телекамери. Просто цинізм. Просто пропаганда. Нічого більше. Жодного гуманітарного сенсу,

– заявив український президент.

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