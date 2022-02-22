Володимир Зеленський висловився про цинічне визнання Росією псевдореспублік на Донбасі. Політик наголосив, що відповідний указ Путіна точно не свідчить про прагнення до миру.

Про це український президент заявив ввечері 22 лютого, пише 24 канал. Він прокоментував зухвалі кроки Москви, спрямовані на подальшу агресію проти України.

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Від "нас там немає" – до "ми все-таки тут"

Зеленський зазначив, що Росія лише вчора визнала бойовиків, а сьогодні вже ратифікувала так звані "угоди про дружбу". Путін отримав дозвіл на використання своєї армії за кордоном, тобто на Донбасі, на території України.

"На зміну "нас там немає" прийшло офіційне "ми все-таки тут". Ухвалене на найвищому політичному рівні й одноголосно", – додав політик.

Це дає чітку відповідь – хто дійсно хоче миру на землі, а хто переділу земель,

– наголосив президент.

Президент згадав мінські угоди

Зеленський вкотре наголосив, що визнавши бойовиків Росія фактично вийшла з мінських домовленостей. Тих самих, що за її словами не мали жодної альтернативи. "Особисто для нас – альтернативи не має завершення війни, а не майданчик або формат, щоб домовитись про це", – пояснив він.

Звернення Зеленського 22 лютого: дивіться відео