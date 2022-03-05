Замість обіцяного "зеленого коридору" окупанти накрили вогнем виїзди з Маріуполя: відеодоказ

На жаль, сьогодні мешканці Маріуполя не змогли виїхати – російські окупанти продовжують гатити по місту не зважаючи на прохання влади дозволити вивезти цивільне населення.

Маріуполь перебуває в оточенні. Зокрема сьогодні росіяни підло вели вогонь по тому напрямку, по якому мали евакуювати людей.

До теми З Волновахи та навколишніх селищ евакуювали лише 400 жителів

Спілкуючись з містянами й захисники, і представники Національної поліції роз'яснювали небезпеки виїзду з міста й інформували про відсутність гарантій з боку окупанта. Закликали залишатися вдома, бажано в сховищах.

Що варто знати:

Вже десятий день російські окупаційні війська обстрілюють цивільне населення, нищать інфраструктуру, вбивають людей.

Українські захисники продовжують захищати Маріуполь від ворога та обіцяють продовжувати боротися.

Росіяни, Гаазький трибунал – це для вас надто м'яко! За ваші злочини проти українського народу – горіти вам в пеклі,

– заявили в ООС.

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