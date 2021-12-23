Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати
23 грудня 2021 , 12:07Читать новость на русском
Джерело:"Європейська солідарність"
Замість Петра Порошенка до ДБР 23 грудня прийшли його адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань. Захисники заявили, що прийшли, аби розпочати діалог.
Адвокати також оголосили, що подадуть низку клопотань. Деталей наразі не розголошують.
Зауважте Порошенко може не повернутись зі свого "турне"
Порошенко записав відео
- Наступного дня після оголошення про підозру у державній зраді Порошенко записав відео. Політик розповів, що перебуває у Польщі та не збирається приходити на допит у ДБР.
- Порошенко зауважив: у Варшаві він має численні зустрічі з європейськими політиками.
- Політик наголосив, що повернеться в Україну у першій половині січня, але "за своїм графіком".
Підозра Порошенку: головне
- Порошенку 20 грудня оголосили про підозру у держзраді. Відповідний документ підписувала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а "її заступник Симоненко".
- У СБУ повідомили, що їм вдалося зібрати достатньо доказів. Саме вони стали підставою для повідомлення про підозру Петру Порошенку.
- Тим часом у команді Порошенка заявили про сфабриковану справу.
- Адвокат Порошенка також зауважив, що наразі усі чекають, коли п'ятий президент повернеться. Захисник наголосив, що це трапиться 100%.
- Водночас адвокат наголосив: "розуміється, це буде зроблене не у ті дати, коли хоче прокуратура і ДБР".
Офіційний коментар ДБР: дивіться відео