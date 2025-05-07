В Естонії заявили про загрозу втрати заморожених активів Росії на 240 мільярдів євро

В Євросоюзі ще не досягли консенсусу щодо продовження санкцій проти Росії, які необхідно пролонгувати Раді ЄС в червні цього року. У такому випадку ЄС може втратити контроль над раніше замороженими російськими активами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна напередодні неформального засідання Ради ЄС закордонних справ у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Чому заморожені активи Росії опинилися під загрозою

Очільник МЗС Естонії заявив, що сьогодні під час засідання обговорюватиме продовження санкцій проти Росії.

Я маю певні сумніви, що цей консенсус є. І якщо ми не досягнемо цього консенсусу, ми втратимо (чинні – 24 канал) санкції, а також решту активів, 240 мільярди євро, які є в Європі. Тому ми інтенсивно працюємо над цим, щоб знайти вихід,

– сказав Маргус Цахна.

Він додав, що не можна повернути Путіну заморожені кошти "як нагороду за все, що він зробив". Естонський міністр також закликав посилити тиск на Путіна, який "не хоче миру і не готовий до будь-якого припинення вогню".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що вже ведеться робота над наступним пакетом санкцій.

"Я можу сказати, що ми працюємо над 17 пакетом санкцій, щоб справді чинити тиск на Росію, і щоб Росія захотіла миру, ми також повинні чинити на неї більший тиск. Ми маємо схожі погляди з Великою Британією на ці питання", – наголосила верховна представниця ЄС.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв про те, що Україна отримає 3 мільярди доларів за рахунок заморожених російських активів. Це стало можливим завдяки угоді з Японією.