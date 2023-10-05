Україна може отримати 300 мільярдів доларів активів Росії: США та ЄС шукають юридичні підстави

У світі продовжують міркувати над шляхами передачі Україні заморожених російських активів. Власне, у США та ЄС шукають юридичні підстави, щоб спрямувати ці кошти нашій державі.

Про це під час дискусії в університеті Техасу в Остіні розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Партнери працюють над можливістю передачі активів з Росії

Блінкена спитали щодо можливості використання заморожених російських активів, щоб можна було фінансувати деякі види гуманітарної допомоги та всього того, що потрібно Україні.

За словами держсекретаря, мовиться про 300 мільярдів доларів США. Більша частина цієї суми – в Європі. Відтак, розглядаються юридичні повноваження, які можуть мати у США та Європі, щоб використати ці активи для України.

Моя особиста думка така: ви зламали, ви купили. І тому росіяни, які порушили угоду, мають за це заплатити. І один зі способів зробити це – використати ці активи. Ми повинні переконатися, що для цього є правові підстави. І як я вже казав, оскільки більшість активів розташовані в Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього є підстави,

– наголосив він.

Держсекретар зазначив, що не можна дозволити Росії безкарно робити те, що вона робить з Україною. Адже це стане сигналом для країн, які збираються розпочати агресію, по всьому світу. Мовляв, це їм теж зійде з рук: "Це відкриття скриньки Пандори із конфліктами. Нікому не буде добре у цьому світі, світі конфлікту та агресії". Водночас він додав, що Україну активно підтримують 50 держав світу.

На це відреагував глава Офісу Президента. Андрій Єрмак зазначив, що пошук юридичних можливостей, які б дозволили передати Україні 300 мільярдів доларів США заморожених російських активів, – "дуже позитивний сигнал".

Той, хто вбиває, руйнує, порушує норми міжнародного права та Статуту ООН, має втрачати. Це питання справедливості,

– наголосив він.

Нагадаємо, що напередодні у Києві відбулася зустріч Ради міністрів ЄС. Жозеп Боррель повідомив, що під час неї обговорили багаторічний пакет для Європейського фонду миру. Його розмір – 5 мільярдів євро на рік. Суму верховний представник Євросоюзу запропонував ще влітку. Втім, цю пропозицію ще має остаточно ухвалити Європейська рада.

Боррель висловив сподівання, що досягти угоди вдасться до кінця 2023 року. Щойно вдасться досягти згоди, держави-члени повинні домовитися про голосування, а також перегляд Багаторічної фінансової програми.