Єдиний варіант: як Європа буде діяти, якщо США скоротять допомогу Україні

Існують побоювання, що після приходу до влади Дональда Трампа Сполучені Штати можуть скоротити допомогу Україні. Натомість прогнозується, що свою підтримку посилить Європа.

Головним важелем впливу європейців може стати використання заморожених активів росіян. Про це 24 Каналу розповів гендиректор Hermitage Capital Management, закордонний ворог Путіна номер 1 Вільям Браудер, додавши, що це станеться, якщо американці відмовляться допомагати.

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Єдиний варіант, щоб запобігти катастрофі

Якщо у США не захочуть фінансувати Україну, тоді буде втрачена половина всієї військової допомоги. Зараз європейці не мають фінансової можливості подвоїти військову підтримку Києва. Причина цього – обмежені бюджети та економічні проблеми всередині їхніх країн.

Якщо Україна впаде, то мільйони українських біженців роз'їдуться по Німеччині, Франції, Великій Британії та інших державах. Тоді постане додатковий виклик, що Путін може напасти на країни Балтії. Це призведе до катастрофічної ситуації, у якій вирішуватиметься доля НАТО.

Шлях до розв'язання цієї проблеми дуже простий – це конфіскація 300 мільярдів доларів резервів Центрального банку Росії. Я просував це питання серед англійських законодавців, а також у Європі та інших країнах. Якщо це буде зроблено, то можна запобігти катастрофічному сценарію,

– наголосив Вільям Браудер.

Вже є рішення країн "Великої сімки" спрямувати доходи від заморожених активів на підтримку України у вигляді кредиту. Але цього буде недостатньо, якщо США перестануть підтримувати Україну. Союзникам потрібно не боятися конфіскувати всю суму, адже лише відсотків від неї не вистачить.

"Витрати для Європи будуть неймовірно великими, якщо доведеться розміщувати на своїх територіях українських біженців та робити ще багато чого. Тому, мені здається, це єдиний правдоподібний варіант для запобігання катастрофи", – підсумував Вільям Браудер.