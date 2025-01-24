США розглядають купівлю зброї для ЗСУ за заморожені активи Росії: Келлог пояснив позицію Трампа

Президент США Дональд Трамп не заперечує можливість закупівлі американської зброї для України коштом заморожених активів Росії. Наразі у Вашингтоні обговорюють це питання.

Таку інформацію розповів спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

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Що заявив Келлог про купівлю зброї

Як каже Кіт Келлог, на його думку, Дональд Трамп розуміє, що надання зброї Києву є важливим моментом, але є й інші проблеми.

Відповідаючи на запитання про можливість використання Україною російських активів для купівлі американської зброї, спецпредставник Трампа вказав, що "це тема для обговорення". Втім, він висловив сумніви у тому, що "це розв'яже проблему".

Ми неодноразово говорили про використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї… І це обговорюватиметься з президентом,

– запевнив Келлог.

Нагадаємо, речник МЗС України Георгій Тихий казав, що, попри указ Трампа, військова допомога від США продовжує надходити у визначені терміни. Він також зауважив, що підтримка України з боку США стратегічно важлива й для Вашингтона.