США розглядають купівлю зброї для ЗСУ за заморожені активи Росії: Келлог пояснив позицію Трампа
- Президент США Дональд Трамп розглядає можливість закупівлі зброї для України за кошти заморожених російських активів.
- Спецпредставник Кіт Келлог зазначив, що це питання обговорюється, але висловив сумніви щодо його ефективності.
Президент США Дональд Трамп не заперечує можливість закупівлі американської зброї для України коштом заморожених активів Росії. Наразі у Вашингтоні обговорюють це питання.
Таку інформацію розповів спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.
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Що заявив Келлог про купівлю зброї
Як каже Кіт Келлог, на його думку, Дональд Трамп розуміє, що надання зброї Києву є важливим моментом, але є й інші проблеми.
Відповідаючи на запитання про можливість використання Україною російських активів для купівлі американської зброї, спецпредставник Трампа вказав, що "це тема для обговорення". Втім, він висловив сумніви у тому, що "це розв'яже проблему".
Ми неодноразово говорили про використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї… І це обговорюватиметься з президентом,
– запевнив Келлог.
Нагадаємо, речник МЗС України Георгій Тихий казав, що, попри указ Трампа, військова допомога від США продовжує надходити у визначені терміни. Він також зауважив, що підтримка України з боку США стратегічно важлива й для Вашингтона.