Нова ГЕС і не тільки: на що вистачило заморожених російських активів

Активи Центрального банку Росії заморожені у різних західних юрисдикціях на суму понад 300 мільярдів доларів. Приміром, активів, які "зависли" лише у Франції, вистачило б для будівництва нової ГЕС замість Каховської.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він розповів і про інші російські рахунки та порівняв, що могла б компенсувати Україна за ці гроші.

Дивіться також Арешт заморожених російських активів отримав схвалення юридичних експертів, – Bloomberg

Російських активів у Франції, а це 1,48 мільярда доларів буде достатньо для будівництва нової гідроелектростанції замість української Каховської ГЕС, яку Росія зруйнувала минулого літа,

– зазначив міністр.

За словами Кулеби, прибуток від російських активів, які балансують на бельгійському депозитарії Euroclear, лише за 2022 рік і першу половину 2023 року склав 2,56 мільярда доларів.

Міністр зауважив, що за ці гроші можна було б відновити 1223 медичні заклади зокрема 384 лікарні та 352 амбулаторні центри, які були пошкоджені чи зруйновані унаслідок терору Росії.

"Все це може статися, як тільки з'явиться політична воля – і час для цього прийшов зараз. Це буде того коштувати", – додав Куліба.

Більше російських активів

Також у Німеччині є 6,5 мільярдів доларів заморожених активів; в Австрії – 1,8 мільярда доларів, Ірландії – 2 мільярда доларів та Польщі – 1,13 мільярд доларів. Цього, за словами Дмитра Кулеби, достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених чи зруйнованих освітніх закладів: 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків, та 586 університетів.

Російських активів у Великій Британії – 23 мільярда доларів, Люксембурзі – 6,8 мільярда доларів та Швейцарії 8,7 мільярда доларів було б достатньо, щоб задовольнити Україну,

– наголосив Кулеба.

Позитивні кроки уже зроблено

Водночас міністр подякував країнам, які вжили заходи, "щоб змусити Росію платити". Так, у 2022 році Канада стала першою країною, яка ухвалила закон, який дозволяє передачу активів.

Згодом аналогічний крок зробила Бельгія – там виступили з ініціативою почати використовувати податкові надходження від російських активів, щоб спрямувати їх на допомогу Україні.

Ба більше, міністр привітав і нещодавнє рішення ЄС, яке передбачає резервування непередбачених прибутків, одержаних від заморожених активів російського центрального банку. За словами Кулеби, це перший реальний крок блоку до використання російських активів для фінансування відновлення України.

Чи отримає Україна заморожені російські активи

! Згідно з останнім звітом Світового банку, загальна вартість відновлення України сягає 486 мільярда доларів. Пряма шкода від війни становить майже 152 мільярда доларів.

У Євросоюзі досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Було вирішено дозволити переказ доходів від активів Росії на окремий рахунок.

12 лютого Рада ЄС постановила, що центральні депозитарії цінних паперів, які володіють активами ЦБ Росії на суму понад 1 мільйон євро, мають обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, що накопичилися внаслідок обмежувальних заходів ЄС, окремо, а також мають зберігати відповідні доходи окремо.