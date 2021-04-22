Квітень чи все-таки лютий: у деяких регіонах України обіцяють заморозки

З України знову втекло весняне тепло. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що вночі 23 квітня у західні області прийдуть заморозки на поверхні ґрунту.

Рівень небезпечності у ДСНС оцінили як І – жовтий. В Укргідрометцентрі теж прогнозами не тішать. Майже всю Україну накриють дощі та грози.

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Найхолодніше буде у західних областях

Виняток лише Крим, Хмельниччина, Київщина та Житомирська область. Тут, обіцяють синоптики, пощастить на сонячну погоду.

На Заході України буде прохолодно не лише вночі, а й вдень. Повітря прогріється максимум до +9…+11 тепла. У темну пору доби найхолодніше буде на Львівщині – лише +2…+4.

Температура знизиться і у північних регіонах

Про значне похолодання попередила у фейсбуці і синоптикиня Наталка Діденко. Вона зауважила, що температура різко знизиться не лише в західних, а й в північних областях. Сходу, Півдню та більшості центральних областей пощастить, у них бодай буде тепліше.

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23 квітня метеорологи також попереджають про посилення вітру, пориви будуть досить рвучкими.

Киянам 23 квітня знову входити в образ капусти – кофти, фліси, куртки, колготки 100 ден, шалики і навіть шапки.Завтра в столиці очікується відчутне похолодання,

– не втішила Діденко.

За попередніми прогнозами, заморозки в Україні можуть протриматись аж до вівторка, 27 квітня.