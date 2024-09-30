Сильний заморозок у Львові та області очікують уже цього тижня: попередження синоптиків

30 вересня 2024, 14:01
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Автор: Анастасія Лукашевська

Джерело:

Західний Кур'єр

У Львові та області прогнозують сильне зниження температури повітря. Сильний заморозок слід очікувати уже цієї середи, 2 жовтня. Синоптики попередили про метеорологічні явища.

Відповідне попередження сьогодні, 30 вересня, оприлюдив Львівський регіональний центр з гідрометеорології. 

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Стихійним метеорологічним явищам надали II рівень небезпечності. Так, сильні заморозки очікують, як у області, так і в місті. Температура повітря опуститься аж до 3 градусів. 

Зокрема, синоптики прогнозують на 2 жовтня: 

  • по території Львівської області вночі та вранці – сильний заморозок 0 – 3 градуси.
  • по місту Львову – вночі та вранці сильний заморозок 0 – 2 градуси. 


Попередження синоптиків про заморозки у Львові 

Зауважимо, що сьогодні у Львівській області спостерігається прохолодна погода: денна температура повітря становитиме близько 11 градусів тепла, а вночі опуститься вже до 6 градусів.

При цьому у Карпатах вже випав перший сніг. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря зранку 30 вересня становила мінус 5 градусів.