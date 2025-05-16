В одній із областей Заходу прогнозують заморозки

У Львівській області прогнозують заморозки на цих вихідних. Пік низької температури очікується у суботу, 17 травня, але дещо пізніше вже буде значно тепліше.

В неділю заморозки можливі не лише на поверхні ґрунту, а й у повітрі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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На Львівщині прогнозують заморозки

Протягом тижня у Львівській області температура зберігалася досить низькою. Характер погоди на вихідних не зміниться. У суботу можливі невеликі, а у неділю помірні дощі.

Вночі температура повітря може бути на рівні 1 – 6 градусів за Цельсієм. Заморозки вночі прогнозують на поверхні ґрунту 16 травня, а 17 травня місцями й у повітрі. Нічна температура може в суботу може опуститися до 0 – 3 градусів за Цельсієм.

Вдень температура повітря буде коливатися в межах 9 – 15 градусів вище нуля. Але метеорологи зазначають, що фактично температура відчуватиметься нижчою через поривчасті вітри.

Судячи з графіка Укргідрометцентру, вже наступного тижня почне теплішати. Так, температура вдень у понеділок ще буде на рівні з вихідними – близько 13 градусів тепла, але у вівторок, 20 травня, температура зросте до 15 градусів, а у середу вже до 20 градусів за Цельсієм.



Графік прогнозу погоди на найближчі дні / Укргідрометцентр