В Україні прогнозують небезпечне явище: де та коли чекати погодних сюрпризів

Після доволі теплих сонячних днів в Україні знову похолодає. Зниження температури очікується вже на цих вихідних. Окрім того, синоптики попереджають про небезпечне явище.

Про зміну погоди найближчим часом у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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В Україні знову похолодає

Синоптикиня зазначила, що незабаром на територію нашої держави з Півночі почне впливати поле підвищеного тиску. Якщо вчора, 3 травня, антициклон був з Півдня, і спостерігалася була доволі комфортна температура, то вже згодом буде надходити більш прохолодна повітряна маса.

Під час антициклону менше хмарності, більше прояснень, і в нічні години знову можемо спостерігати таке явище як заморозки. Переважно вони будуть стосуватися північної частини України, але так само подекуди в центральних та західних областях можуть бути,

– розповіла Наталія Птуха.

Також уточнила, що вірогідність таких небезпечних метеорологічних явищ доволі висока якраз на 6 та 7 травня. Незабаром синоптики Укргідрометцентру оприлюднять детальне попередження про заморозки. Тож стежте за інформацією на сайті та в соцмережах.

Прогноз погоди на 6 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Хмари діють як ковдра, тож, якщо вночі немає хмарності, усе тепло, що було накопичене упродовж дня, швиденько вивільнятиметься. Найнижча температура завжди перед світанком.