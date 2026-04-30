Коли припиняться заморозки в Україні: синоптикиня назвала дату закінчення холоду

Найближчими днями в Україні, ймовірно, нарешті припиняться заморозки, і не лише в повітрі, але й на поверхні ґрунту. Згідно з поточними прогнозами, синоптики очікують на повільне та послідовне потепління.

Про це розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у новому ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Коли закінчаться заморозки в Україні?

Синоптикиня каже, що попередні розрахунки синоптиків свідчать, що вночі 3 травня заморозки можуть вже повністю припинитися по території України. Утім, вона додала, що подібні дані уточнюватимуть з наближенням цієї дати.

А вже надалі очікується позитивна тенденція на поступове підвищення температури. З 3 травня вже повинні бути більш комфортні значення температури,

– повідомила представниця Укргідрометцентру.

За словами Наталії Птухи, найбільш комфортні погодні умови насамперед повернуться до західних і південно-західних областей, там через підвищення атмосферного тиску очікується й зростання температурних значень.

Зверніть увагу! Укргідрометцентр попередив українців про заморозки уночі 1 та 2 травня, у більшості областей вони будуть у межах 0 – 3 градусів. Через це оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Чи є заморозки аномальними для цього періоду?

Фахівчиня пояснила в інтерв'ю, що ймовірність виникнення заморозків у квітні і травні фіксується у приблизно половині випадків після настання ранньої весни, яка по території України, й була у березні 2026 року.

Загалом, як зазначила Наталія Птуха, загроза заморозків може тривати до щонайменше середини травня, тому поточні зниження у бік нижче 0 градусів не є чимось аномальним або незвичним для цього періоду.

Представниця Укргідрометцентру навела приклад із нещодавніми опадами у вигляді мокрого снігу, які є рідкісним, проте цілком можливим явищем для квітня, оскільки стійкого снігового покриву все ж не утворюється.

Про що ще повідомили в інтерв'ю?

Також в інтерв'ю Наталія Птуха повідомила, що початок травня принесе на територію України поступове потепління, яке насамперед зачепить західну частину країни. Очікується, що незабаром там пригріє до 20 градусів тепла.

Попри те, що ще протягом кількох найближчих ночей у частині областей очікуються заморозки, більших знижень не прогнозують, оскільки синоптики не передбачають додаткового надходження прохолодного повітря.

Водночас підвищення атмосферного тиску вплине на опади в Україні, відчутно зменшивши їхню кількість та обсяги. Утім, незначні дощі подекуди ще можливі. Також очікується послаблення раніше сильних поривів вітру.