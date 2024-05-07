Навіть до -5 градусів: в яких областях і скільки ще діб будуть заморозки
Цієї ночі в Україні знову очікуються заморозки. Температура впаде аж до -5 градусів.
В яких саме областях чекати заморозків, розповіли синоптики Укргідрометцентру, передає 24 Канал. До речі, будуть вони не тільки цієї ночі.
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Де знову будуть заморозки
"Вночі 8 травня у північних, більшості західних та Вінницькій областях, вночі 9 та 10 травня в Україні, крім Півдня, Закарпаття і Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий)", – зазначили синоптики.
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Де будуть заморозки 9 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Яка буде погода до 9 травня
- Також синоптики розповіли, що 7 травня в більшості областей, 8 травня у Карпатах, на Півдні та Сході країни знову пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території, 9 травня в Україні без опадів.
- Температура 8 – 9 травня вночі 1 – 8 градусів тепла (8 травня у більшості західних, північних та Вінницькій областях, 9 травня в Україні, крім Півдня, Закарпаття й Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів).
- Вдень 10 – 17 тепла, у південній частині та на Закарпатті до +21.
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Коли чекати потепління
Синоптик Ігор Кібальчич писав, що початок тижня в Україні пройде з нестійкою погодою через вплив балтійського циклону та його атмосферних фронтів.
Уже в середині тижня очікується вторгнення арктичної повітряної маси. Внаслідок цього температура повітря суттєво знизиться у всіх регіонах, особливо північних, центральних і східних областях. Так, вночі та вранці спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі до -4 градусів.
"Поступове підвищення температури та стабілізація погоди розпочнеться лише у вихідні", – прогнозував Кібальчич.