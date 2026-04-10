Заморозки не відступають: синоптики попередили про небезпеку для регіонів України
- В Україні очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі, оголошено жовтий і помаранчевий рівні небезпечності.
- Заморозки прогнозуються в західних, північних областях, а також Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях, що може зашкодити рослинам.
Найближчими ночами в Україні очікуються заморозки як на ґрунті, так і в повітрі. Через це синоптики оголосили одразу жовтий і помаранчевий рівні небезпечності.
В деяких регіонах України буде до мінус трьох градусів. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
У яких областях прогнозують заморозки?
В Україні найближчими ночами утримається холодна погода із заморозками. За даними синоптиків, у ніч на 11, 12 та 13 квітня температура на поверхні ґрунту буде 0… -3 градусів, у зв'язку з чим оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Водночас у низці регіонів очікуються заморозки й у повітрі. Зокрема, йдеться про західні, північні області, а також Вінницьку та Черкаську області.
У ніч на 11 квітня такі погодні умови прогнозують також у Миколаївській та Одеській областях, а 12 квітня – у Харківській. У цих регіонах оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.
Синоптики прогнозують заморозки в регіонах України / Карти Укргідрометцентру
Важливо! Жовтий рівень небезпеки означає потенційно небезпечні погодні умови: вони можуть впливати на людей, інфраструктуру та довкілля, тому варто бути уважними й стежити за прогнозами. Помаранчевий рівень свідчить про вже реальну загрозу. У таких умовах рекомендується бути максимально обережними та по можливості обмежити перебування на вулиці.
Синоптики попереджають, що заморозки можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам та іншим рослинам.
Зверніть увагу! В інтерв'ю 24 Каналу Іван Семиліт, представник Укргідрометцентру, розповів, що у квітні в Україні очікуються нестійкі погодні умови з коливанням температури від -3 до +20 градусів. Сильне похолодання триватиме приблизно до 10 квітня. Потім тепло поволі повертатиметься.
Яка буде погода найближчим часом?
На Великдень, 12 квітня, у південних, східних областях та на Закарпатті температура підвищиться до +15 градусів. 11 квітня у тих самих регіонах очікується температура до +13 градусів.
З 10 по 12 квітня в Україні очікуються дощі та мокрий сніг, винятком стануть лише західні області. У нічні та ранкові години 11 та 12 квітня подекуди можливий туман, також очікуються заморозки.
Важливо, що в Україні найближчими днями не очікується сильного посилення вітру, швидкість якого коливатиметься в межах 5 – 10 метрів за секунду. Можливе утворення туманів у деяких регіонах протягом найближчих трьох діб, що є типовим явищем для весни.