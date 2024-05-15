Ймовірно, вже останні: в Україні прогнозують заморозки до -5 градусів

Попри відносну теплу погоду вдень, в по Україні знову прогнозують нічні заморозки. Температура на поверхні ґрунту місцями сягне -5 градусів.

Ймовірно, це вже останні заморозки, адже в Україну наближається потепління. Поступове підвищення температурного фону та стабілізація погодних умов очікується з 17 травня.

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Заморозки в Україні

Синоптики очікують, що 16 травня в Україну знову повертаються заморозки. Вночі у більшості західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-5 градусів. Повідомляється про І рівень небезпечності, жовтий.

Де прогнозують заморозки 16 травня 2024 року / карта Укргідрометцентру

Погода на 16 травня

Метеорологи пишуть, що 16 травня небо над Україною переважно буде мінливо хмарним. Короткочасні дощі очікуються лише у південно-східній частині, на решті ж територій – без опадів. Вітер північно-східний, місцями східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Прогнозується, що температура вночі не перевищуватиме +4...+9 градусів. У більшості західних, північних та Вінницькій областях очікується зниження температури до +1...+6 градусів. Вдень повітря прогріється до рівня +13...+18 градусів, а на Закарпатті термометр покаже до +20.

Водночас синоптики пишуть, що 15 – 17 травня у більшості західних, центральних, східних, Київській, Одеській, 16-17 травня і у Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Коли прийде тепло