Ймовірно, вже останні: в Україні прогнозують заморозки до -5 градусів
Джерело:Укргідрометцентр
Попри відносну теплу погоду вдень, в по Україні знову прогнозують нічні заморозки. Температура на поверхні ґрунту місцями сягне -5 градусів.
Ймовірно, це вже останні заморозки, адже в Україну наближається потепління. Поступове підвищення температурного фону та стабілізація погодних умов очікується з 17 травня.
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Заморозки в Україні
Синоптики очікують, що 16 травня в Україну знову повертаються заморозки. Вночі у більшості західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-5 градусів. Повідомляється про І рівень небезпечності, жовтий.
Де прогнозують заморозки 16 травня 2024 року / карта Укргідрометцентру
Погода на 16 травня
Метеорологи пишуть, що 16 травня небо над Україною переважно буде мінливо хмарним. Короткочасні дощі очікуються лише у південно-східній частині, на решті ж територій – без опадів. Вітер північно-східний, місцями східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
Прогнозується, що температура вночі не перевищуватиме +4...+9 градусів. У більшості західних, північних та Вінницькій областях очікується зниження температури до +1...+6 градусів. Вдень повітря прогріється до рівня +13...+18 градусів, а на Закарпатті термометр покаже до +20.
Водночас синоптики пишуть, що 15 – 17 травня у більшості західних, центральних, східних, Київській, Одеській, 16-17 травня і у Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Коли прийде тепло
- Синоптик Ігор Кобальчич прогнозує, що вже з п'ятниці в Україну почне повертатися весняне тепло. Вночі 17 травня очікується вже 3 – 8 градусів тепла, а вдень температура в Україні підійматиметься до 16 – 21 градуса.
- У суботу, 18 травня, вночі 5 – 10 градусів тепла, а вдень до +21. Тільки на Заході дещо прохолодніше, зокрема, подекуди 12 – 17 градусів. У неділю, 19 травня, вночі вже до +12 градусів. Вдень до 18 – 23 градусів.
- Раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух зазначала, що такі температурні аномалії, як були на початку квітня, у травні не повторяться. Проте у міру наближення до літа температура підвищуватиметься і скоріш за все знову перевищить позначку у +25 градусів.