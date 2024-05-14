Почнуться з Заходу й охоплять майже всю Україну: синоптики попередили про заморозки

Після кількох тижнів справжньої літньої спеки тривають холоди. Синоптики Укргідрометцентру вкотре виклали попередження про те, що в багатьох областях слід чекати на заморозки.

Утім, засмучуватися не варто: ми ще встигнемо насолодитися літом і навіть утомитися від нього. Метеорологи припустили, що теплішатиме ближче до червня.

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Де і коли будуть заморозки

Вночі 15 травня в західних, північних областях, вночі 16 травня в Україні, крім півдня і Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0...-5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий),

– ідеться в повідомленні.

Де будуть заморозки в Україні 15 травня / Укргідрометцентр

Наступної ночі заморозки охоплять значно більше областей – майже всю Україну.

Де будуть заморозки в Україні 16 травня / Укргідрометцентр

Отже, слід добре вдягнутися, особливо тим, хто виходить з дому рано-вранці. Адже заморозки на поверхні ґрунту відчуваються сильніше, ніж ті, що бувають в повітрі.

Також слід узяти парасольку у середу, 15 травня: відповідно до прогнозу, в кількох регіонах будуть дощі та грози. А от 16 травня дощі охоплять пів України.

Інші попередження від Укргідрометцентру

Окрім заморозків, є і попередження про пожежну небезпеку в Україні. 15 – 17 травня у більшості західних, центральних, східних, Київській, Одеській, 16 – 17 травня і у Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки. А також існують небезпечні гідрологічні явища.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища:

14 – 17 травня внаслідок утримання рівнів води на високих позначках триватиме:

на Десні та її притоці річці Снов – затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки – жовтий); у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) – затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

14 – 17 травня у пониззi Днiстра та на його рукавi Турунчук внаслiдок добiгання паводкової хвилi з зарубiжної дiлянки триватиме пiдвищення рiвнiв води на 0,1 – 0,5 метра над поточними рiвнями з затопленням понижених прирiчкових територiй та можливим початковим затопленням сiльськогосподарських угiдь ряду прирiчкових сiл в Одеському районi Одеської областi (І рiвень небезпеки – жовтий).

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).

Якою буде погода до кінця тижня, тобто неділі 19 травня, – читайте тут.