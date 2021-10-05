Заморозки в Україні до -5 градусів: назвали регіони

В Україні протягом 5 – 6 жовтня синоптики прогнозують заморозки до -5 градусів. Зокрема мовиться майже про всі області країни.

Виняток становлять тільки Закарпаття та південний регіон. Там заморозків не буде.

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В Україні прогнозують заморозки: де чекати похолодання

Синоптики прогнозують, що заморозки будуть:

5 жовтня вночі – у північних та центральних областях;

6 – 7 жовтня вночі – на всій території країни (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту.

Місцями і у повітрі заморозки 0...-5 градусів (І рівень небезпечності, тобто жовтий),

– попередили синоптики.



В Україні вночі 5 жовтня прогнозують заморозки / Карта Укргідрометцентру

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