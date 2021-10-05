Заморозки в Україні до -5 градусів: назвали регіони

5 жовтня 2021 , 08:40
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В Україні протягом 5 – 6 жовтня синоптики прогнозують заморозки до -5 градусів. Зокрема мовиться майже про всі області країни.

Виняток становлять тільки Закарпаття та південний регіон. Там заморозків не буде. 

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В Україні прогнозують заморозки: де чекати похолодання

Синоптики прогнозують, що заморозки будуть:

  • 5 жовтня вночі – у північних та центральних областях;
  • 6 – 7 жовтня вночі – на всій території країни (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту.

Місцями і у повітрі заморозки 0...-5 градусів (І рівень небезпечності, тобто жовтий),
– попередили синоптики.


В Україні вночі 5 жовтня прогнозують заморозки / Карта Укргідрометцентру

Що відомо про погоду в Україні

  • 5 жовтня в Україні прогнозують суху та прохолодну погоду. Окрім того, синоптики попередили про туман та подекуди й сильний вітер.
  • Перед тим, вже кілька разів Укргідрометцентр попереджав про заморозки. Мовилось про всі області, окрім західного регіону та узбережжя морів.
  • Проте протягом тижня, 4 – 10 жовтня в Україні буде доволі тепло – в середньому +12...+20 градусів. Найтепліше – на Закарпатті та в південному регіоні країни. 
Автор: Діана Квасневська