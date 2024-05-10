Коли й у яких областях будуть заморозки аж до -5 градусів

Кілька ночей поспіль в частині областей України спостерігаються заморозки. Подекуди сильні. Уже незабаром вони вдарять знову.

Так, у частині областей очікуються мінуси. Синоптики сказали, де й коли саме будуть заморозки, передає 24 Канал.

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Де ще будуть заморозки

Заморозки знову очікуються в Україні вже в ніч з суботи на неділю. В Укргідрометцентрі попередили про I рівень небезпечності, жовтий.

Вночі 12 травня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів,

– попередили в Укргідрометцентрі.

В яких областях будуть заморозки / Скриншот з Укргідрометцентру

Яка буде погода в найближчі три доби