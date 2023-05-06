Заморозки ще будуть: в Україні знову похолодання, подекуди очікується сніг

В Україну прийшло похолодання. Уже цієї ночі температура повітря на території нашої держави дещо знизилася. Звичайно ж, про великі мінуси не йдеться, однак, місцями знову дошкуляють заморозки.

Де саме ще очікуються заморозки та сніг, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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У яких областях прогнозують заморозки

Вночі суботи в Україні знову похолодало. Напередодні синоптикиня розповіла, що на територію нашої держави почне впливати поле підвищеного тиску. Тож, якщо ще в середині тижня була доволі-таки комфортна температура, тепер надходитиме більш холодна повітряна маса.

Наталія Птуха пояснила, що під час антициклону менше хмарності, більше прояснень, і в нічні години знову можемо спостерігати заморозки.

Вночі 7, 8 та 9 травня в Україні, крім південної частини, Закарпаття та Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий). 6 — 7 травня на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині сильні заморозки у повітрі 0 — 3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий),

— попередили в Укргідрометцентрі.

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Ба більше, у неділю, 7 травня, у Карпатському регіоні можуть бути опади у вигляді помірного дощу, подекуди навіть з мокрим снігом.

Тобто у цей один день у Карпатському регіоні трохи неприємна погода буде: опади, хмарність, на високогір'ї навіть з мокрим снігом. На це варто звернути увагу. Якщо, наприклад, хтось збирається в гори, то краще не робити цього,

– підкреслила Птуха.