В Україну ідуть заморозки: які регіони відчують похолодання найбільше

В Україну прийшли несподівано холодні ночі. Зокрема, на заході країни у деяких областях очікуються заморозки.

Про це повідомив Український гідрометцентр. Розповідаємо, якою буде погода у найближчі дні і як довго протримається холодна погода.

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"Вночі 23 квітня у західних областях на поверхні грунту заморозки 0 градусів… мінус 3 градуси", – попереджають синоптики.

Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

На високогір'ї Карпат уночі прогнозують невеликий мокрий сніг, температура 0 – 5 градусів морозу; вдень 0 – 5 градусів тепла.

При цьому вдень очікують 11 – 16 градусів тепла, на Закарпатті та південному сході 16 – 21 градусів.

У середу, 24 квітня, більшість регіонів України накриють дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг.

У Києві в середу дощ. Вітер східний, південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі 4 – 6 градусів тепла, вдень 12 – 14 градусів тепла.

Як довго триватиме похолодання

До кінця квітня у деяких районах країни, особливо на заході, вночі очікується мінусова температура, будуть "заморозки, сніжна крупа, мокрий сніг".

Про це 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

За її словами,з середини квітня й протягом останнього тижня місяця погоду зумовлюватимуть арктичні повітряні маси, які відчутно знизять температуру повітря, особливо максимальну. Вона стане суттєво нижчою за норму.

А ось щодо того, коли в Україні потепліє знову, синоптикиня зазначила, що середня за місяць температура повітря у травні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму у західних, південних та південно-східних областях України, на решті території – у межах норми.