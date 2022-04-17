Занадто велика ціна: Зеленський запевнив, що Україна не прийме жодних ультиматумів від Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до дипломатичного спілкування з Росією. Однак на жодні ультиматуми країни-агресорки Україна іти не буде.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз українці платять високу ціну. Про це глава держави заявив під час інтерв'ю.

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Росія ускладнює процес перемовин

Володимир Зеленський наголосив, що процес перемовин ускладнюють російські атаки. Однак Україна буде проводити переговори, але на ультиматуми окупантів погоджуватися не планує.

Як я вже казав, яка ціна всього цього? Це люди. Багато людей, яких вбили. І хто в підсумку за все це платить? Україна. Тільки ми. Тому для нас це дійсно велика ціна. Якщо буде можливість говорити, ми будемо говорити,

– наголосив Зеленський.

Також журналісти спитали президента про те, яким би він хотів залишитися в пам'яті українців, на що глава держави відповів, що хотів би, щоб його пам'ятали як людину, яка любила життя, свою сім'ю та батьківщину.

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