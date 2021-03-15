Знову заговорили про "нацистів": Росія вважає Кримську платформу нелегітимною

Росія заявила, що усі спроби Києва повернути собі контроль над Кримом є начебто "нелегітимними". Їх можна розцінювати лише як загрозу у бік Росії.
Джерело:МЗС Росії
Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що українська влада нібито "під прикриттям своїх західних кураторів безсоромно зневажають міжнародне право".
Актуально Китай вестиме бізнес в окупованому Криму
Таку бурхливу реакцію Захарової викликали слова глави МЗС України Дмитра Кулеби, який розповів про 3 кити деокупації Криму.
Україна начебто проводить "насильницьку українізацію", "заохочує неонацизм" і порушує права "російськомовних громадян".
Будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій у таких діях, зокрема ініціативу Кримська платформа, як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність,
– наголосила Захарова.
Про які "3 кити" казав Кулеба
- Затвердження стратегії деокупації та реінтеграції Криму;
- консолідація – об’єднання зусиль партнерів України на базі "Кримської платформи";
- синергія – відновлення міжнародного права та деокупація Криму.
Кримська платформа: останні новини
- Президент Володимир Зеленський доручив створити Організаційний комітет з підготовки саміту Кримської платформи.
- Перший саміт вакцини запланований на 23 серпня 2021 року.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію негайно повернути Україні Крим. Він заявив, що захоплення Криму – нахабне заперечення сучасного міжнародного порядку з боку Росії.