Знову заговорили про "нацистів": Росія вважає Кримську платформу нелегітимною

15 березня 2021 , 20:42
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Росія заявила, що усі спроби Києва повернути собі контроль над Кримом є начебто "нелегітимними". Їх можна розцінювати лише як загрозу у бік Росії.

Джерело:

МЗС Росії

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що українська влада нібито "під прикриттям своїх західних кураторів безсоромно зневажають міжнародне право".

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Таку бурхливу реакцію Захарової викликали слова глави МЗС України Дмитра Кулеби, який розповів про 3 кити деокупації Криму.

Україна начебто проводить "насильницьку українізацію", "заохочує неонацизм" і порушує права "російськомовних громадян".

Будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій у таких діях, зокрема ініціативу Кримська платформа, як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність,
– наголосила Захарова.

Зауважте! Міжнародна спільнота визнає, що Крим – український. Саме Росія грубо порушила міжнародне право.

Про які "3 кити" казав Кулеба

  • Затвердження стратегії деокупації та реінтеграції Криму;
  • консолідація – об’єднання зусиль партнерів України на базі "Кримської платформи";
  • синергія – відновлення міжнародного права та деокупація Криму.

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