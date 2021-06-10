Запакуємо і вивеземо, – мер Рівного зробив скандальну заяву про ромів

На сайті Рівненської міської ради з'явилася електронна петиція. Її автори просять "притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності ромське населення".

Реагуючи на це, міський голова Рівного Олександр Третяк сказав, що теж обурений поведінкою деяких ромів. Ба більше, він пригрозив "запакувати їх в автобус і вивезти".

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Третяк заявив, що йому "бракує слів і толерантності до того, що роми творять у місті"

Міський голова Рівного Олександр Третяк розповів у радіоефірі, що недавно зустрів на вулиці міста ромів – і дав їм кілька годин, аби вони забралися геть. Але ті, мовляв, поскаржилися, що не можуть, бо не їздять поїзди й автобуси.

Я бачу, йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття,

– гучно заявив Третяк.

За його словами, покарати ромів за вчинені ними кримінальні правопорушення складно – бо чимало з них не мають паспортів, реєстрації й постійного помешкання.

Я максимально стримуюся в емоціях. У мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті,

– додав міський голова.

І розповів, що днями планував провести засідання з правоохоронними органами, щоб "розв'язати це питання" і "щоб представники ромської національності не поводилися так нахабно".

Схожа скандальна історія з Івано-Франківська

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у квітні 2020 року просто під час трансльованої онлайн наради заявив, що поліція повинна вивезти усіх ромів, які крадуть і шахраюють, на Закарпаття.

Після скандалу щодо міського голови розпочали кримінальне провадження через слова, які розпалюють міжетнічну ворожнечу. Роми ж подали на нього до суду за "расистські висловлювання".

Зауважимо, мешканці Рівного розмістили петицію на сайті міськради зі скаргою на "щоденне свавілля ромів".

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