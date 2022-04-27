Запаси скоротилися більш ніж удвічі: в Міноборони розповіли, скільки ракет залишилося у Росії

З 24 лютого Росія випустила по Україні близько 1 300 ракет. Орієнтовно стільки ж досі залишається в межах країни-агресорки.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал.

Читайте також Прискорить їхню військову поразку, – Арестович про ймовірний наступ росіян на Бессарабію

За час війни Росія втратила половину ракет

За даними Міноборони, запаси Росії скоротилися більш ніж вдвічі.

Приблизні цифри – це більше ніж 1 300 ракет, стільки ж приблизно залишається. Це ракети повітряного, морського і наземного базування,

– розповіла Маляр.

Вона додала, що раніше запчастини для ракет Росія імпортувала з інших країн, проте наразі швидко поповнити запаси неможливо. Однак навіть попри санкції окупанти досі мають чим воювати.

Вони виснажуються щодо особового складу, але у них ще достатньо ракет, щоб завдати серйозної шкоди, цього вистачить на кілька місяців,

– підсумувала Маляр.

Нагадаємо, що станом на 26 квітня Росія втратила 22 100 солдатів, 918 танків та 2 308 бойових броньованих машин. Про нові втрати ворога та поточну ситуацію на фронті щоденно інформує Генштаб Збройних Сил України.

До теми – ситуація на фронті 26 квітня: дивіться відео