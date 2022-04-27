Запаси скоротилися більш ніж удвічі: в Міноборони розповіли, скільки ракет залишилося у Росії

27 квітня 2022 , 02:25
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З 24 лютого Росія випустила по Україні близько 1 300 ракет. Орієнтовно стільки ж досі залишається в межах країни-агресорки.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. 

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За час війни Росія втратила половину ракет

За даними Міноборони, запаси Росії скоротилися більш ніж вдвічі.

Приблизні цифри – це більше ніж 1 300 ракет, стільки ж приблизно залишається. Це ракети повітряного, морського і наземного базування,
– розповіла Маляр. 

Вона додала, що раніше запчастини для ракет Росія імпортувала з інших країн, проте наразі швидко поповнити запаси неможливо. Однак навіть попри санкції окупанти досі мають чим воювати. 

Вони виснажуються щодо особового складу, але у них ще достатньо ракет, щоб завдати серйозної шкоди, цього вистачить на кілька місяців,
– підсумувала Маляр.

Нагадаємо, що станом на 26 квітня Росія втратила 22 100 солдатів, 918 танків та 2 308 бойових броньованих машин. Про нові втрати ворога та поточну ситуацію на фронті щоденно інформує Генштаб Збройних Сил України. 

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Автор: Юлія Бабич