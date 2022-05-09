Запаси високоточних боєприпасів в Росії значно вичерпалися, далі будуть застарілі, – розвідка

Росія не очікувала, що війна в Україні триватиме довго. Тож держава-агресорка вже фактично використала свої запаси високоточної зброї.

Бойові дії тривають значно довше, ніж сподівались у Кремлі. Розвідка Великої Британії з'ясувала, що запаси високоточних боєприпасів у Росії, ймовірно, значно вичерпались.

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Далі в хід йде стара зброя

Розвідники зазначають, що це змусило Росію використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси. Вони менш надійні, менш точні та легше перехоплюються.

Прогнозують, що держава-агресорка, швидше за все, й далі буде намагатися замінити високоточне озброєння.

Власне, вторгнення Росії в Україну показало її невміння завдавати точних ударів великого масштабу. Агресор здійснює інтенсивне і невибірковим бомбардування, не зважаючи на численні жертви серед цивільного населення.

Що це означає для України

Військовий експерт Сергій Грабський також відзначав, що в Росії закінчуються високоточні ракети. Він зауважував, що з одного боку це тішить, а з іншого насторожує, оскільки ракет іншого типу в агресора вдосталь.

Грабський застеріг, що в такому випадку українцям слід бути більш обачними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Він пояснив, якщо припустити, що окупанти планують влучити у військовий об'єкт, то при щільній міській забудові, стара така ракета може потрапити й у житловий будинок.

Додамо, що через санкції Росія має серйозні проблеми із постачанням зброї. ЗМІ писали, що агресор від безвиході стягує озброєння зі всіх куточків країни.

Україна отримає високоточну зброю

Весь цивілізований світ допомагає Україні зі зброєю, аби стримувати агресора. Наприклад, США схвалили ленд-ліз й невдовзі обіцяють українським військовим потужну допомогу. Їм нададуть через 8 контрактів. Відтак ЗСУ отримають безпілотники, високоточну зброю, пристрої для комунікації, медичне обладнання, харчування та біноклі.

Також буде заміна американських запасів снарядів для Javelin і Stinger та компонентів боєприпасів.

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