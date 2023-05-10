Канонада не вщухає ні на мить: у мережі показали фрагмент бою у міській забудові Бахмута

Російські військові не полишають спроб захопити під свій контроль Бахмут. У місті точаться запеклі бої, під час яких ворог зазнає колосальних втрат.

Наші захисники виклали у мережу відео. На ньому можна побачити 2-хвилинний фрагмент бою у міській забудові. Так, під постійну канонаду, українські військові продовжують боронити Бахмут від ворога.

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Обстріли не вщухають ані на хвилину

Ролик виклали бійці "Карпатської Січі". Вони показали, що окупанти у прагненні захопити Бахмут, не шкодують снарядів і патронів. Вони щедро поливають вогнем захисників України. Але наші військові теж не відстають, даючи гідну відсіч ворогові, який прийшов на їхню рідну землю.

Увага! Відео містить ненормативну лексику. Тож, якщо ви надто вразливі до лайки або звуків вибухів чи пострілів, то рекомендуємо дивитися його без звуку.

Як ведуться бої у міській забудові Бахмута: дивіться відео

Ворог атакує, хоч і зазнає втрат

Російські загарбники все ще прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. За минулу добу, кажуть у Генштабі ЗСУ, ворог зосередив свої основні наступальні зусилля на кількох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський. Там зафіксували 46 атак з боку окупантів. Що стосується найзапекліших боїв, то вони точаться у Бахмуті та Мар'їнці.

А тепер ознайомимося з актуальними втратами ворога. Впродовж 9 травня наші захисники ліквідували 690 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення "лави двохсотих" поповнили 196 310 бійців війська ворога.

Крім того, на брухт перетворили 3 736 танків, 7 275 бойових броньованих машин, 3 309 артилерійських систем, 555 РСЗВ та 308 засобів ППО.

3 736 танків, 7 275 бойових броньованих машин, 3 309 артилерійських систем, 555 РСЗВ та 308 засобів ППО. А ще у ворога на 308 літаків, 294 гелікоптери, 2 624 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 970 крилатих ракет, 18 суден, 5 974 автомобілі й автоцистерни та 389 одиниць спецтехніки менше.

Попри шалені втрати, росіяни продовжують наступати й атакувати. А все тому, що в країні-агресорці не переймаються статистикою. Військове командування цікавить лише досягнення поставлених цілей. Але і з цим в окупантів колосальні проблеми.