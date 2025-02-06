Ворог змінює тактику та штурмує: ситуація в Часовому Ярі загострюється

Російська армія накопичує сили на півночі Часового Яру та намагається прорвати оборону на півдні. Окупанти застосовують нові підходи до атак, зокрема використовують квадроцикли та багі замість бронетехніки.

Про це розповів представник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець для РБК-Україна, повідомляє 24 Канал. Російська армія продовжує активні штурмові дії в районі Часового Яру, концентруючи сили на півночі міста та намагаючись прорвати оборону на південному напрямку.

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Як ворог атакує Часів Яр

Лише за минулу добу зафіксовано 129 ворожих обстрілів.

Якщо раніше росіяни використовували бетонні труби каналу Сіверський Донець – Донбас для проникнення в місто, то зараз цей маршрут вже не є актуальним.

Противник зробив три проходи в каналі Сіверський Донецьк з метою розосередити нашу увагу. Ми повинні залучати додатковий ресурс для контролю цих проходів за допомогою дронів, а також дистанційного мінування,

– пояснив Запорожець.

Нові загрози: квадроцикли та багі замість бронетехніки

За його словами, раніше ворог активно використовував бронетехніку для десантних операцій, зокрема в районі стадіону "Авангард". Однак ефективна робота Сил оборони змусила окупантів змінити підхід.

За січень не менш ніж 10 одиниць броньованої техніки було знищено. Тому активність застосування зменшилась. Збільшується кількість квадроциклів, а також активно використовують багі,

– додав Дмитро Запорожець.

До слова, в Часовому Яру ситуація залишається напруженою. Росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати українську оборону. Однак Сили оборони тримають рубежі, завдаючи противнику значних втрат.