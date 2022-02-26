Запеклі бої довкола Маріуполя, але жодного шансу захоплення міста нема, – Подоляк

Довкола Маріуполя тривають запеклі бої. Однак ворог не має жодного шансу на захоплення міста.

Немає причин думати, що місто може перейти окупантам. Про це повідомив Михайло Подоляк під час брифінгу 26 лютого, повідомляє 24 канал.

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Ворог не має жодного шансу

"Відбуваються запеклі бої навколо Маріуполя. Однак жодного шансу на те, що місто Маріуполь перейде на сторону Росії чи буде захоплене представниками збройних сил Росії наразі немає", – наголосив він.

Брифінг Подоляка за ранок 26 лютого: дивіться відео



Відзначимо, що в Маріуполі відбуваються запеклі бої. У місті працювали декілька ворожих російський диверсійно розвідувальних груп, однак їх ліквідували.

Приблизно о 22:20 24 лютого українські захисники прогнали ворога та встановили контроль над українським містом.