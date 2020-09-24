Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг виступив з віртуальною промовою на тему: "Планування нового трансатлантичного десятиліття" на 12-у щорічному форумі Центру аналізу європейської політики, який провели дистанційно. Під час виступу він сказав про пріоритети щодо НАТО-2030. Серед них – підтримка військової складової.

Це відбулось 21 вересня 2020 року, детальніше – у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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Генсек Альянсу наголосив на 3 своїх пріоритетах у процесі роздумів щодо НАТО-2030, а саме на:

підтримці військової складової НАТО;

посиленні Альянсу в політичному плані;

забезпеченні більш глобального підходу до НАТО.

Генеральний секретар наголосив, що НАТО 2030 – це майбутнє Альянсу. Посилаючись на цінність Альянсу як унікальної політичної платформи, генеральний секретар наголосив, що НАТО є єдиною організацією, яка об'єднує країни Європи та Північної Америки для обговорення питань безпеки, що становлять спільний інтерес.

Пан Столтенберг попередив, що військові загрози, що існували до пандемії, не зменшилися і наголосив на важливості продовження інвестицій у Збройні сили заради розбудови міцного і безпечнішого суспільства. Разом йти у бій та пліч-о-пліч обороняти кордони.



Столтенберг / Фото EPA

На Львівщині українські військові та їх колеги з країн НАТО беруть участь у активній фазі міжнародних маневрів "RAPID TRIDENT 2020". Представники 9 країн відпрацьовують відбиття збройної агресії. Учасники навчань із країн НАТО запевнили, що важливо не лише відточити спільні дії, а й виказати підтримку Україні в умовах російської агресії.

"RAPID TRIDENT" – не єдині маневри, де українці разом з військовим з країн Альянсу тренуються разом. Вересень 2020 року традиційно дав старт серії навчань для відпрацювання спільних дій партнерів та союзників.

Як львівські військові навчаються

Яворівський полігон на Львівщині – справжнє поле бою. За легендою, у багатоповерхівці забарикадувалися терористи. Бійці 59-ї мотопіхотної бригади висунулися на позиції та за сигналом почали штурм. Проводити бій у місті – поблизу житлових кварталів – вкрай непросто. Підібратися до умовного ворога військовим вдається не відразу. Адже піхотинцям протистоять підготовлені бійці підрозділу позначення практичних дій противника, так званого OPFOR. Їхнє завдання – діяти максимально непередбачувано.



Навчання військових / Скриншот з відео

Піхотинці на броньованій техніці з кількох сторін підступають до району, захопленого терористами. Тоді починають зачистку будівель. Перших умовних поранених із поля бою забирає медичний транспорт. Піхотинці відкривають вогонь і впродовж пів години звільняють будівлю від бойовиків.

Відпрацьовували штурм міста у складі штурмової роти. Що можу сказати позитивного: дії були злагоджені. Особовий склад один одного прикривав. На особовий склад можна покластися,

– зауважив військовослужбовець Збройних сил України Володимир Мироненко.

Умовний штурм міста – лише один із сценаріїв масштабних навчань "Швидкий тризуб" або "RAPID TRIDENT 2020". На Львівщині їх проводять щороку, починаючи з 2006 року. Українські військові пліч-о-пліч тренуються з армійцями країн НАТО. У 2020 році передавати свій досвід і навчатися у колег на Яворівський полігон прибули понад 400 тисячі службовців із 9 держав.



Яворівський полігон / Скриншот з відео

Упродовж тренувань вони мають координувати зусилля та діяти як одна команда, аби відбити атаку ворога. Ефективно звільняти захоплені міста – це перше, чого прагнуть навчитися українські військові у своїх колег-іноземців. Кажуть, такого досвіду потребують передусім для участі у боях на Сході нашої держави.

Є така можливість обмінятися досвідом, показати себе, подивитися на інших. На жаль, не усі країни, які спочатку цих навчань виявили бажання брати участь в цих навчаннях. І на останній момент по завершенню планувальної конференції залишилось 9 країн,

– зауважив співкерівник навчань від України Дмитро Красильников.

Довідка. Яворівський полігон – один з найбільших у Європі. Його площа – понад 40 квадратних кілометрів. Тут одночасно можна задіяти танкові війська, артилерію та авіацію. Армійці відпрацьовують як сценарій прямого військового вторгнення, так і ведення гібридної війни. Коли противник застосовує не лише зброю, а й здійснює терористичні акти та проводить підривну діяльність.

Навчаються у 2 фази:

командно-штабну;

польову.

Спочатку бійці відпрацьовують навички планування, а в полі беруть участь у бригадно-тактичних навчаннях. Тренуються із засобами системи MILES. Вона дозволяє імітувати ураження не лише техніки, а й солдатів. "Після проведення командно-штабної фази – польова фаза, яка також передбачає виконання практичних дій, як в полі, так і на інших об’єктах", – розповів Красильников.

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Майстер-класи армійців Альянсу

У НАТО переконані, що етап підготовки та детального планування – один із найважливіших під час ведення бойових дій. Адже від того, наскільки кожен із бійців розуміє свою роль у майбутній місії, залежить її результат. Тож армійці Альянсу проводять майстер-класи українським командирам. Розповідають, як правильно пояснювати своїм підлеглим завдання. Зокрема, за допомогою макетів місцевості.

"Збройні сили України ухвалюють рішення, які структурні підрозділи, той чи інший солдат прибудуть до навчального центру. Наше завдання – прибути працювати й ділитися досвідом з тими військовими, яких обрала українська сторона", – зазначив співкерівник навчання "RAPID TRIDENT-2020" від США Майкл Хансон.



Умови на тренуваннях максимально реалістичні / Скриншот з відео

► Як виглядає майданчик для тренувань

Танки і БТР-и, гелікоптери й десантування – там все, як на реальному полі бою. Кожен з майданчиків для тренувань продуманий до дрібниць. Для відпрацювання штурму в місті створили справжнє місто у мініатюрі. Тут є житлові багатоповерхівки, інфраструктура, виробничі цехи і ціла мережа підземних комунікацій. Адже військовослужбовці мають бути готовими ефективно діяти у будь-якій місцевості.

Триває тренування, воно направлене на фахове, будь-то військовослужбовець, чи цивільна особа, вдосконалення. Постійне вдосконалення своїх навичок,

– сказав командир батальйону 59-ї ОМПБР.

Військові НАТО підтримують українських армійців з тилу, надають медичну допомогу та консультують у штабі. Українці переконані, що такі навчання демонструють готовність України дати відсіч збройній агресії. Зокрема, заручившись підтримкою партнерів. А також допомагають підвищити взаємосумісність українських Збройних сил із військовими з країн НАТО.

► Що каже президент

Членство у Північноатлантичному альянсі – стратегічна мета нашої держави. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття навчань "RAPID TRIDENT 2020", адже саме професійна армія – запорука безпеки держави.



Володимир Зеленський / Скриншот з відео

"Щороку під час зустрічі з міжнародними лідерами, я наголошую: війна на сході – це загроза не тільки для України, це загроза для безпеки і стабільності усіх країн Європи та світу. Саме тому ми об'єдналися для подолання та пошуку механізмів адекватної реакції на них. На початку тижня я затвердив стратегію національної безпеки України, згідно якої членство в НАТО є стратегічним курсом держави Україна", – зауважив Володимир Зеленський.

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