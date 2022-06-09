Запеклі бої у Сєвєродонецьку: буряти відступили, бо значно слабші за ЗСУ

У Сєвєродонецьку на Луганщині тривають запеклі бої. Поки російські пропагандисти кажуть про буцімто захоплення міста, окупаційні війська продовжують зазнавати шалених втрат.

Окупанти в Сєвєродонецьку були змушені відступити. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Бої тривають всередині міста

Сергій Гайдай розповів, що запеклі бої за Сєвєродонецьк тривають всередині міста. Попри фейки про нібито захоплення Сєвєродонецька, цілі підрозділи бурятів відступили через втрати.

Також бої тривають в районі Тошківки, Золотого та Катеринівки й у напрямку Попасна – Комишуваха.

Крім того, через спеку впав рівень води у річці Сіверський Донець, тому наші захисники та захисниці уважно слідкують за можливими спробами окупантів створити переправи для війська.

На жаль, українська армія зазнає втрат, однак Сергій Гайдан наголосив, що вони значно менші, ніж втрати окупантів. Конкретні цифри голова Луганської ОВА не назвав і запевнив, що це може коментувати лише військове командування. Однак для того, аби розуміти масштаб втрат противника, Гайдай заявив, що співвідношення втрат ЗСУ на окупантів – 1 до 10.

Окупанти обстрілюють Лисичанськ

Також голова ОВА розповів, що російські окупанти обстрілюють Лисичанськ з великокаліберного озброєння. Через це містянам навіть небезпечно перебувати в укриттях.

Окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях,

– повідомив Гайдай.

Водночас жодних боїв у місті чи на його околицях немає.

Останні новини з Сєвєродонецька

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що українські військові завдали потужних втрат окупантам у Сєвєродонецьку. Через це вони тепер уникають прямих зіткнень з нашими захисниками та захисницями, однак застосовують авіацію та артилерію.

Сергій Гайдай заявив, що усі дедлайни окупантів провалюються. Напередодні з джерел 24 каналу в розвідці стало відомо, що Путін дав розпорядження захопити Луганщину до 1 червня. Після цього дедлайн подовжили – до 10 червня. Однак і цього їм не вдасться.

Володимир Зеленський заявив, що битва за Сєвєродонецьк може бути однією з найважчих протягом всієї цієї війни. Президент України сказав, що багато в чому саме там вирішується доля нашого Донбасу.

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