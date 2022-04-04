Запит Росії на скликання Радбезу ООН відхилили: росіяни хотіли звинуватити у звірствах Україну

Російські так звані дипломати хотіли спрацювати на випередження і скликали Радбез ООН щодо звірства своїх же військових у Бучі. Але окупантам відмовили.

Таку заяву зробив для кремлівських пропагандистів путінський прессекретар Дмитро Пєсков. ООН не засідатиме на вимогу Росії, повідомляє 24 канал.

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Росія пропонувала розглянути тему того, що відбувається в українському місті Буча в РБ ООН, але ініціативу заблокували,

– сказав поплічник кривавого режиму.

Російські нелюди мають сміливість відкидати всі звинувачення у вбивствах цивільних у Бучі. Вони наважуються безсоромно пропонувати "обговорити цю тему на максимально високому рівні".

Кремль, який весь заплямований кров'ю українців, сміє вимагати, щоб міжнародні лідери припинили свої звинувачення.

Криваві події у Бучі

Звільнивши міста на Київщині, в кожному з населених пунктів виявляли все більше терору, який чинили росіяни. Загалом протягом 1 – 3 квітня вивезли вже 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Найбільш жахливою була картина в місті Буча. Там виявили не лише багато тіл на дорогах, а й братську могилу. Російські солдати зробили там підвал для розстрілу. Вони вбивали людей одною кулею в голову, як колись це робило НКВД – зв'язавши та поставивши на коліна.

Фейки Росії про звірства в Бучі: дивіться відео