Запит на зміни більший, – соціолог сказав, що тримає рейтинг Зеленського

Рейтинг Володимира Зеленського на екваторі каденції вищий за відповідні показники Петра Порошенка чи Віктора Януковича. Виборці президента України сприймають його абсолютно позитивно.

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Він сказав, що наразі українці віддають певні сподівання Зеленському.

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Олексій Антипович зауважив, що серед виборців Володимира Зеленського переважає думка: "він – не такий, як попередники, а це означає, що щось повинно змінюватися".

Запит на зміни є більшим, ніж стабільність. Олексій Антипович Керівник соціологічної групи "Рейтинг"

Зеленський задовільняє українців

За словами соціолога, приблизно 40% людей, які довіряють президенту – це досить висока цифра для людини, яка перебуває на екваторі своєї каденції. Це можна пояснити тим, що сподівання громадян щодо Зеленського досі високі.

"Майже 40% довіри до президента Зеленського – це справді багато. Якщо порівняти з тими самими показниками Порошенка чи Януковича, вони були значно нижчі. Вони були на рівні 20 – 25%. На ті ж періоди каденції", – сказав Олексій Антипович.

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"Зеленський багатьох українців задовільняє. В нього є цілковитий великий рейтинг, ядро виборця і він для своїх виборців – безальтернативний", – сказав соціолог.

Водночас він пояснив, що колишній спікер парламенту Дмитро Разумков забрав з собою частину виборців, але наразі це не має значного впливу.

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