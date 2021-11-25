Запитання Зеленському: журналіст 24 каналу пропонує доєднатись до пресмарафону президента
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський 26 листопада візьме участь у пресмарафоні, присвяченому екватору його каденції. На пресконференцію запросили журналіста 24 каналу Артема Овдієнка, він матиме нагоду поставити президенту одне запитання й просить допомогти його обрати.
Загалом на пресконференції перебуватимуть представники 30 всеукраїнських і міжнародних ЗМІ. Запитань до президента буде всього 30. Артем Овдієнко просить допомогти з вибором питання, яке дійсно хвилює українців найбільше.
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Журналіст та ведучий 24 каналу закликав українців у коментарях до відео на ютубі або у фесбуці написати, щоб вони хотіли запитати у Володимира Зеленського найбільше.
Артем Овдієнко пообіцяв звернути увагу на всі коментарі. Водночас ті, які найбільше повторюватимуться, візьме на озброєння до пресмарафону, що відбудеться в п'ятницю, 26 листопада.
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Зеленський збирає пресмарафон: коротко
- В Офісі Президента 25 листопада повідомили про майбутню зустріч Володимира Зеленського з журналістами, на яку запросили журналістів з 30 ЗМІ.
- Водночас кількість присутніх на заході обмежили з огляду на ситуацію з COVID-19 в Україні, а також – з досвіду попередніх пресмарафонів.
- Пресмарафон розпочнеться 26 листопада о 12:00 і триватиме до 15:00.
- З президентом говоритимуть, зокрема, про проведення реформ в Україні ситуацію на Сході й досягнення миру.