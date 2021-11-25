Запитання Зеленському: журналіст 24 каналу пропонує доєднатись до пресмарафону президента

Володимир Зеленський 26 листопада візьме участь у пресмарафоні, присвяченому екватору його каденції. На пресконференцію запросили журналіста 24 каналу Артема Овдієнка, він матиме нагоду поставити президенту одне запитання й просить допомогти його обрати.

Загалом на пресконференції перебуватимуть представники 30 всеукраїнських і міжнародних ЗМІ. Запитань до президента буде всього 30. Артем Овдієнко просить допомогти з вибором питання, яке дійсно хвилює українців найбільше.

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Журналіст та ведучий 24 каналу закликав українців у коментарях до відео на ютубі або у фесбуці написати, щоб вони хотіли запитати у Володимира Зеленського найбільше.

Артем Овдієнко пообіцяв звернути увагу на всі коментарі. Водночас ті, які найбільше повторюватимуться, візьме на озброєння до пресмарафону, що відбудеться в п'ятницю, 26 листопада.

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Зеленський збирає пресмарафон: коротко