Заплатити більше ніж мільйон: керівника відділу Офісу генпрокурора можуть відпустити під заставу

Керівника відділу Офісу генпрокурора підозрюють у підбурюванні до хабарництва. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід. Підозрюваний, аби залишитись на волі, має заплатити 1 мільйон 42 тисячі 20 гривень застави.

Підозрюваний має внести заставу не пізніше ніж через 5 днів з дня обрання запобіжного заходу. Якщо працівник ОГ знайде необхідні кошти, то на нього покладуть низку обов'язків.

До теми Керівнику відділу Офісу генпрокурора повідомили про підозру

Які обов'язки у випадку внесення застави:

прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;

без дозволу не відлучатися з Києва та Київської області;

повідомляти про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Термін дії цих обов'язків – до 13 березня 2022 року.

Працівник Офісу генпрокурора пропонував допомогу за гроші

Керівник відділу, встановили у НАБУ, пропонував бізнесмену за хабар вирішити його проблему. Мовилось про кримінальне переслідування, що здійснювали слідчі Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

Сума хабаря, яку мав заплатити бізнесмен, сягає 100 тисяч доларів. За ці гроші обіцяли закрити кримінальну справу та повернути арештоване майно.

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Останні резонансні випадки хабарництва в Україні:

ВАКС нещодавно підтвердив вирок судді-хабарниці. Їй присудили 6 років ув'язнення за хабар у тисячу гривень.

Впіймали на хабарі і колишню чиновницю Одеської міської ради. Жінка обіцяла допомогти з документами на квартиру за 1200 доларів.

В Одесі офіцер спецзв'язку вимагав гроші за військовий квиток.

Екстопменеджера "Укргазвидобування" засудили до 5 років ув'язнення. Олексій Тамразов хотів дати хабар у розмірі 100 тисяч доларів прокурору Костянтину Кулику.

Текст публікації САП:

21 січня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до начальника відділу Офісу генерального прокурора, одного з підозрюваних у справі підбурювання до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу генерального прокурора.

Так, суд застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйона 42 тисячі 20 гривень. Підозрюваний має внести заставу не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу.