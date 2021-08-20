Запобігти банкрутству: в РНБО взялися за борги МАУ
20 серпня 2021 , 20:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
РНБО доручила Кабміну протягом місяця вжити заходів щодо забезпечення безперебійної роботи українських авіаліній. Основну загрозу для них становить заборгованість компанії МАУ.
Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки й оборони на засіданні 20 серпня. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
Зверніть увагу Санкції проти Шаріїв, Гужви та Деркача: які результати засідання РНБО
Другий "Аеросвіт" не потрібен
Олексій Данілов заявив, що МАУ може повторити долю "Аеросвіту", який оголосив себе банкрутом. Для уникнення цього, Кабміну доручили відповідні заходи, а саме:
- зменшити ризики підвищення дебіторської заборгованості державного підприємства "Обслуговування повітряного руху України" та аеропорту "Бориспіль" через заборгованість МАУ;
- мінімізувати загрозу невиконання усіх польотів Державною авіаційною службою України через борги МАУ;
- зменшити загрозу припинення внутрішнього та міжнародного авіасполучення компанію МАУ через незадовільний фінансовий стан. Тобто уникнути банкрутства компанії.
На це Кабінету міністрів відводиться рівно місяць, щоб ми з вами були впевнені, що тієї ситуації, яка свого часу була з "Аеросвітом", щоб вона жодним чином не повторилася, – додав Данілов.Зверніть увагу! На засіданні РНБО 20 серпня 2021 року також ухвалили запровадження санкцій проти низки діячів. У переліку з'явилися імена Деркача, Шаріїв, Гужви, Пушиліна та інших.
Банкрутство "Аеросвіту": головне
- У грудні 2012 року найбільший на той час перевізник України "Аеросвіт" оголосила себе банкрутом.
- Одним з основних акціонерів компанії був олігарх Ігор Коломойський.
- Через борги "Аеросвіту" та скасування багатьох рейсів у січні 2013 року пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" впав на 18%.
- У липні 2015 року суд остаточно визнав компанію банкрутом та розпочав процес її ліквідації.