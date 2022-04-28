На Запоріжжі 28 квітня діятиме гуманітарний коридор

28 квітня 2022 , 11:55
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Джерело:

Запорізька ОВА

У Запорізькій області 28 квітня – гуманітарний коридор. Він діятиме з обласного центру і пролягатиме через тимчасово окуповане місто Василівку.

Про це розповіли у військовому командуванні Запоріжжя. Коридор діятиме з 11:00 до 18:00 і ним зможуть скористатись жителі тимчасово окупованих територій області.

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Раніше гуманітарні коридори не могли відкрити через ворожі обстріли

Напередодні Ірина Верещук повідомила, чому в Україні два дні поспіль не могли відкрити гуманітарні коридори. Все – через порушення домовленостей росіянами і численні обстріли.

Особливо це стосується маріупольського напрямку, куди Україна кинула всі сили. Людям оголошують про евакуацію начебто до Запоріжжя, а насправді садять їх в автобуси та везуть на російську територію.

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Автор: Ірина Пундор