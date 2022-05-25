У Запоріжжі батюшки МП провели зібрання духовенства: обговорювали, "як жити далі"

Учора, 24 травня, батюшки Московського патріархату провели у Запоріжжі загальне зібрання духовенства.

На ньому були присутні 182 священники. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Як самі вони кажуть, обговорювали "проблеми канонічного статусу їхньої церкви, які виникли у результаті воєнних дій". Однак вони не уточнили хто з ким воює та хто на кого напав. Тобто, про кремлівського диктатора Володимира Путіна чи про Росію не згадували узагалі.

Однак, як повідомив журналіст, батюшкам запропонували проголосувати "як жити далі". У них було кілька варіантів:

залишатися на поточних позиціях;

дати оцінку патріарху (чи то олігарху) Кирилу Гундяєву;

припинити його повноваження;

злитись з іншою релігійною організацією.

Так, зі 182 священників – 150 з них проголосували за те, щоб усе залишити так, як є. Тобто, змінювати свою "політику" на Запоріжжі вони не збираються й надалі триматимуться за російський вплив.

Як ставиться Московський патріархат до російського нападу на Україну

Це риторичне питання, адже ставиться так, як і будь-що московське до дій свого керівництва.

Після анексії Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей УПЦ МП розпалювала міжрелігійну ворожнечу, розповідала про братовбивчу громадянську війну, всі ці роки співпрацювала з окупаційними адміністраціями.

У Росії патріарх Кирил навіть благословляв військових на війну проти України.

Тож навіть за таких обставин російська православна церква продовжує працювати в Україні. Тому українців закликають підтримати петицію щодо заборони Московського патріархату

Нагадаємо, що законопроєкт про заборону РПЦ у парламенті зареєструвала народна депутатка Інна Совсун.

Церкви виходять з МП

Згодом в Україні церкви почали виходити з-під Московського патріархату. Саме тому в травні 2022 року у Бориславі на Львівщині місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП. Відповідне рішення набуде чинності вже 1 червня.

4 травня діяльність Московського патріархату заборонили у Конотопі, що на Сумщині. У міськраді Конотопа заявили, що між ворогом і його агентом немає різниці.

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