У Запоріжжі прогриміли вибухи: над регіоном збили ворожу ціль

Російські окупанти не вгамовуються тероризувати українські міста. Так, після обіду 14 серпня в Запоріжжі чули звуки вибуху.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Дивіться також Російські окупанти влаштували пожежу на території АЕС, – Зеленський

Вибух у Запоріжжі

У середу, 14 серпня, о 15:41 в Запорізькій області була оголошена повітряна тривога. Через хвилину очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу застосування КАБів по регіону.

"Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", – ішлося в повідомленні.

О 16:05 у Запоріжжі було чутно звуки вибуху, про що повідомляють кореспонденти Суспільного. Зокрема, інформацію про вибух у місті підтвердив Іван Федоров.

Вибух у Запорізькій області,

– написав він.

О 16:32 у Запоріжжі знову було чутно звуки вибухи, про що повідомили кореспонденти Суспільного. Там зазначили, що також про те, що у місті пролунав повторний вибух, повідомила секретар міської ради Регіна Харченко.

Невдовзі очільник Запорізької ОВА повідомив деталі про вибух, що прогримів о 16:05. За його словами, оборонці неба знешкодили ворожу ціль над районом.

Нші Повітряні сили збили ворожу ціль в небі над Запорізьким районом,

– повідомив він о 17:23.